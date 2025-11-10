女優で映画監督の広田レオナ（62）が10日までにインスタグラムを更新。転居した栃木県の自宅にクマが出没したことを明かした。広田は久しぶりの投稿で体調など近況を報告するとともに、「那須の中で引越したんですけど駅近より森っぽいところで癒されたくて…絶対に熊出ませんよねと何度も不動産のおばさまに確認したんですけど…管理事務所の方に『去年も出てるんで夜は家から出ないでください』とそして事件は7月の末におこ