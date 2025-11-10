「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が10日までにX（旧ツイッター）を更新。中国の薛剣（せつけん）駐大阪総領事が投稿したと報じられたポストの内容をめぐり、私見をつづった。薛剣氏をめぐっては、高市早苗首相が7日の衆院予算委員会で、中国が台湾に侵攻する事態「台湾有事」について、安全保障関連法の規定において集団的自衛権行使が可能となる「存立危機事態」に該当するかを聞かれ、「武力