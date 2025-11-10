活動休止中だったYouTuberでお笑い芸人のフワちゃん（年齢非公表）が11月7日、女子プロレス団体「スターダム」への入団を発表。今後の活動指針として「プロレス一択」を掲げ、活動再開を宣言した。【もっと読む】DOWNTOWN+視聴層で分裂進む…「さすがに中居は出すなよ」「中居くんも出演してほしい」フワちゃんといえば、昨年8月にお笑い芸人やす子（27）のXへのポストを引用しつつ、本人を揶揄して大炎上。その後は活動休止が