シークスは大幅安。前週末７日取引終了後、２５年１２月期連結業績予想について純利益を５２億円から１０億円（前期比７３．４％減）へ下方修正すると発表。これが売り材料視されている。 売上高も３０００億円から２９００億円（同４．１％減）へ引き下げ、営業利益は従来予想の８５億円（同０．７％減）を据え置いた。中国不動産市況の悪化に伴う連結子会社の固定資産の評価に関するリスクと、欧州部門に属する連結