ABCテレビ公式YouTube「虎バンチャンネル」で掛布氏とファンが選ぶ年間大賞2年ぶり7度目のリーグ優勝を果たした阪神。今季も甲子園を熱狂させた数々のプレーが生まれた。阪神ファンにおなじみのABCテレビ公式YouTube「虎バンチャンネル」は9日、「DID 大同工業 presents 阪神タイガース DIDアワード」の年間大賞ノミネートプレーを発表。今年選ばれた6つの受賞プレーがノミネートされた。DIDアワードとは、その月のホームゲー