◆全国高校サッカー選手権神奈川大会▽決勝日大藤沢１―０桐光学園（９日・ニッパツ三ツ沢球技場）日大藤沢は決勝で桐光学園に１―０で勝利し、２大会ぶり８度目の全国高校選手権（１２月２８日開幕）出場を決めた。けがを乗り越えたストライカーが値千金の決勝弾を決めた。後半３８分、相手ＧＫと接触した後にゴール前でフリーになったＦＷ有川啓介（３年）は迷わず左足を振り抜き、ネットを揺らした。有川は初戦（１０月