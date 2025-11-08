【ワシントン＝中根圭一】米紙ワシントン・ポスト（電子版）などによると、ＤＮＡの二重らせん構造を発見し、現代の生命科学研究の礎を築いたジェームズ・ワトソン博士が６日、米ニューヨーク州のホスピスで死去した。９７歳だった。ワトソン博士は１９５３年、英物理学者のフランシス・クリック博士（２００４年死去）とともに、生命の設計図であるＤＮＡが二重らせん構造をしていることを科学誌ネイチャーに発表した。２０世