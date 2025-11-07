お笑いコンビ「千鳥」の大悟が７日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」に出演。過去にタワーマンションに住んでいたことを告白した。「もしタワーマンションに住むなら、何階が理想か？」という話題になり、大悟は「ワシ、一回３９階に住んでたことがあって」と告白。ゲストＭＣのブラックマヨネーズ・小杉竜一を「え！？タワマン住んでたん！」と大いに驚かせた。しかし、その生活は優雅なだけではなかったようで、大