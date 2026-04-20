“場を引き締める”物言いでプチブレイク中の女芸人が登場。凄みのある態度に千鳥のノブが「こわっ」「討論番組じゃないんで」と恐れおののく一幕があった。【映像】討論番組のように女芸人が“場を引き締める”瞬間『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。多様化