メ～テレ（名古屋テレビ） 教師のグループによる女子児童の盗撮画像の共有事件で警察は、新たに岡山県の小学校教師を逮捕。グループのメンバー全員を逮捕したことを明らかにしました。 7日朝、送検された、甲斐海月容疑者(27)。岡山県備前市の小学校教師です。 警察によりますと、甲斐容疑者はインターネットで入手した18歳未満の少女が着替えをする様子の動画データ1点を自宅で所持