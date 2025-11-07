12月28日から開催が始まる全国高校サッカー選手権大会。11月5日、大阪予選で優勝を勝ち取り、同大会への切符をつかんだ興国高校サッカー部の部員が飲酒行為で停学処分になったことが明らかになった。【写真】飲酒行為にいじめ事案、全国大会出場が危ぶまれている高校高校サッカー界で相次ぐ不祥事「該当のサッカー部員は大阪府内の飲食店で飲酒し、その後、府内の路上で意識障害の症状で倒れているところを救急搬送。幸い、命に