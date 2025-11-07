アリアケジャパンが大幅続伸している。午前１０時ごろに、２６年３月期の配当予想を従来予想の中間２０円・期末１１０円の年１３０円から、中間６０円・期末１２０円の年１８０円（前期１３０円）へ引き上げたことが好感されている。 同時に発表した９月中間期決算は、売上高３１２億７８００万円（前年同期比０．８％減）、営業利益５１億６００万円（同８．１％増）、純利益４１億２７００万円（同９７．０％増）だった。