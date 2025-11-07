11月7日(金) 岐阜県関市の住宅で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】木造2階建て住宅で火事 焼け跡から1人の遺体 家に住む男性と連絡取れず 岐阜県関市 警察や消防によりますと11月7日(金)午前0時45分ごろ、関市桜台3丁目の住宅で「建物の2階から火が出ていると」と付近の住民から消防に通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、この火事で木造2階建ての住宅約110平方メー