ひろゆき」ことインターネット掲示板「2ちゃんねる」（現在の5ちゃんねる）開設者で実業家の西村博之氏が2025年11月6日にXで、女性の社会での活躍について、「"女を使う"は何故ダメなの？」と疑問を呈した。男性は「宴会芸を仕込んでも『男を使ってる』とは言われない」ひろゆき氏は、「女性が出世したり、契約を取ると、『女を使ってる』と言われる」と指摘。一方、男性の場合については、「『契約取れるならなんでもやって来い