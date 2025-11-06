「ひろゆき」ことインターネット掲示板「2ちゃんねる」（現在の5ちゃんねる）開設者で実業家の西村博之氏が2025年11月6日にXで、女性の社会での活躍について、「"女を使う"は何故ダメなの？」と疑問を呈した。

ひろゆき氏は、「女性が出世したり、契約を取ると、『女を使ってる』と言われる」と指摘。

一方、男性の場合については、「『契約取れるならなんでもやって来い！』と上司に言われて、接待に送り出された男性は『男を使ってる』と言われない」「男性がジムに通って筋肉付けたり、宴会芸を仕込んでも『男を使ってる』とは言われない」とした。

ひろゆき氏は、「"女を使う"は何故ダメなの？」と疑問を呈した。

これに、「負けた理由を仕事の実績意外（原文ママ）で 作らないと日々頑張れない人もいるのかと。。」「仮に女の特権を使っていたとしても、男も男の特権を使っていますよね」「女ばかりの会社で男が契約取ってきたら、男を使ってる、と言われるんじゃないですか？」「女は武器になり男は武器にならないからでは？」など、さまざまな意見が集まっている。