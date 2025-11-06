松本市の奈川渡ダムで5日、36歳の男性が作業中に転落する労災事故がありました。警察と消防が捜索したところ6日、水中から男性を見つけましたがその場で死亡が確認されました。5日午後4時ごろ、松本市安曇の奈川渡ダムで足場を組み立てる作業をしていた36歳の男性がダムに転落しました。警察と消防が5日捜索しましたが見つからず、6日午前7時から捜索が再開されました。消防によりますと午前9時50分に男性とみられる1人を水中で発