株式会社りらいぶは、5日までに公式サイトを通じ、「リライブシャツα」「リライブスパッツα」の一部製品を自主回収すると発表した。両商品は、“着る医療機器”などとうたっていた。【画像】よつ葉乳業、自主回収を告知「弊社一部製品に関する自主回収のお知らせ」を掲載。「この度、弊社が販売している『リライブシャツα』および『リライブスパッツα』につきまして、家庭用遠赤外線血行促進用衣の一般的名称の定義に合致