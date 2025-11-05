大崎電気工業は反落。４日取引終了後に発表した上期（４～９月）の連結決算は売上高が４５４億２９００万円（前年同期比２．２％増）、営業利益が１８億８０００万円（同８．７％増）だった。国内事業が堅調で全体を牽引した。政策保有株の売却益計上により、純利益は６億９３００万円（同２１．３％増）となった。決算内容は良好だったものの、目先材料出尽くしとの見方から利益確定売りが先行している。 出所：MINKAB