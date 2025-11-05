牛丼チェーンのすき家は11月11日午前9時から、「ローストビーフ丼」の販売を開始する。価格は並盛890円（税込み）から。すき家が「ローストビーフ丼」を販売するのは、これが初めて。すき家の「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。たまごが別添えで提供される。自社製のローストビーフは低温でじっくり加熱することで、やわらかな食感に仕上げた。刻みニンニ