すき家初の「ローストビーフ丼」、お肉3倍の“メガ”サイズも

牛丼チェーンのすき家は11月11日午前9時から、「ローストビーフ丼」の販売を開始する。価格は並盛890円（税込み）から。すき家が「ローストビーフ丼」を販売するのは、これが初めて。



すき家の「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。たまごが別添えで提供される。



自社製のローストビーフは低温でじっくり加熱することで、やわらかな食感に仕上げた。刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレは、お肉やごはんと相性抜群。ひと口頬張るとニンニクの香りがふわりと広がり、食欲をかき立てる。旨みの詰まったローストビーフと、ニンニクが効いた濃厚な醤油ダレ、まろやかなたまごが調和した、至福の味わいだ。



また、別添えのホースラディッシュ（西洋わさび）を加えると、ツンとした程よい辛みがアクセントに。味わいの変化を楽しめる。



なお、ローストビーフをたっぷり食べたい人には、ごはん大盛に並盛の3倍の量のお肉をのせた“メガ”サイズ（2,040円／税込み）も用意している。