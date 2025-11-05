今永昇太が衝撃のFAとなった(C)Getty Imagesカブスの今永昇太がFAになったという報道が駆け巡った。現地時間11月4日、複数の米メディアが報じている。【動画】「名言」も飛び出した今永昇太のシャンパンファイト中のインタビュー映像『MLB公式サイト』によれば、「カブスがショウタ・イマナガとの2026−28年の球団オプションを破棄し、その結果、イマナガも選手オプションを破棄してフリーエージェントになった」という。こ