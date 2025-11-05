今季で現役引退を表明しているクレイトン・カーショー投手が涙をこらえ最後の優勝スピーチを行いました。ドジャースはブルージェイズとの最終戦まで続いた熱戦を制し、ワールドシリーズ連覇を達成。日本時間4日は、優勝パレードと祝賀会が行われました。クレイトン・カーショー投手は涙をこらえながらマイクの前に立ちます。集まったファンに「18年間ずっと応援に来てくれて、僕と家族を支えてくれてありがとう」と話し始めると、