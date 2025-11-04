11月は朝晩と日中の寒暖差が大きくなるため、アウターやカーディガンを取り入れた重ね着スタイルが主流になってきます。冬に向けて気温が下がってくるとニットの出番も増えてくるでしょう。見た目にもあたたかいトレンドカラーを取り入れて、11月ならではのファッションを楽しみたいものですね。11月におすすめのトレンドカラーは、キャメル、ピスタチオグリーン、パンプキンオレンジ、マスタードイエローの4色。コーディネート例