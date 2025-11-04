4日朝早く、大分県佐伯市の大島で釣りをしていた男性が行方不明となり、佐伯海上保安署が捜索しています。男性は福岡県に住む77歳で、海に転落した可能性があるということです。 【写真を見る】釣り客が海中に転落か行方不明者は福岡の77歳男性海上保安署が捜索大分 佐伯海上保安署によりますと、行方が分からなくなっているのは、福岡県行橋市に住む木森克正さん（77）です。木森さんは3日午後4時ごろ、知人と2人で瀬渡船