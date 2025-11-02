名古屋市の事件現場、安福久美子容疑者の自宅、事件当時容疑者が住んでいたとみられるマンション1999年に名古屋市西区の高羽奈美子さん＝当時（32）＝を殺害した疑いで逮捕された同市港区のアルバイト安福久美子容疑者（69）は、高羽さんの夫悟さん（69）が事件後に転居した自宅の近くで長年暮らしていた。夫や息子と普通の生活を送り、近隣住民からは「優しい母親」と見られていた。関係者によると、安福容疑者は事件後10年以