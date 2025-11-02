【プレミアリーグ第10節】(Tottenham Hotspur Stadium)トッテナム 0-1(前半0-1)チェルシー<得点者>[チ]ジョアン・ペドロ(34分)<警告>[ト]ロドリゴ・ベンタンクール(45分+3)、ケビン・ダンソ(47分)、シャビ・シモンズ(59分)、モハメド・クドゥス(74分)[チ]トレボ・チャロバー(45分+3)、エンソ・フェルナンデス(68分)観衆:61,202人