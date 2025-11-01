お笑いコンビ「トミーズ」のトミーズ雅が１日、毎日放送「せやねん！」に出演。この日夜から配信が始まる「ダウンタウン」（松本人志、浜田雅功）によるネット配信サービス「ダウンタウンプラス」についてコメントした。「ダウンタウンプラス」はこの日の午後９時から、松本の生配信トークでスタート予定。コンテンツには映画やバラエティー番組の過去作のほか、新作番組として「７：３ボイス」「大喜利ＧＲＡＮＤＰＲＩＸ」「