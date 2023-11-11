お笑いコンビ「トミーズ」のトミーズ雅が１１日、毎日放送「せやねん！」に出演。エンゼルス・大谷翔平が寄付したグローブの処遇について思いを巡らせた。大谷は自身のインスタグラムで日本国内の全小学校約２万校に３つずつ、計約６万個の子ども用グラブを寄贈すると発表。「野球を通じて元気に楽しく日々を過ごしてもらえたらうれしい」とコメントした。右手用２つ、左手用１つが贈られる予定。１つ１万円と仮定すれば約６