大日本プロレス３１日の後楽園ホール大会でＢＪＷ認定デスマッチヘビー級王座戦が行われ、王者の伊東優作（３３）が挑戦者の高橋匡哉（３９）を下し初防衛に成功した。「月光闇討ちデスハロウィンナイト」と銘打たれたこの試合はなんと会場の照明を落とした暗闇の中で行われた。伊東は顔面に真っ青な蛍光塗料を塗って登場した。ゴングとともに暗転した会場では蛍光灯が破裂する音、パイプイス同士がぶつかる音だけが断続的に聞