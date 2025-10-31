農林水産省は、来年、全国で生産される主食用のコメの生産量について、今年の見通しの748万トンに比べ37万トン少ない711万トンになるとの見通しとしました。農水省はコメの需要量を最大で711万トンと見込んでおり、生産量は、この需要量と同量に設定した形です。石破前政権は、「コメの増産」に舵をきりましたが、高市内閣の鈴木農林水産相は、「需要に応じた生産が基本」だとしていて、それを踏まえました。農水省はまた、来年か