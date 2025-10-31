高羽奈美子さんが殺害されたアパートの玄関に残る犯人のものとみられる血痕を見つめ、取材に応じる夫悟さん＝昨年11月、名古屋市1999年11月に名古屋市西区のアパートで主婦高羽奈美子さん＝当時（32）＝が殺害された事件。愛知県警が殺人容疑で逮捕した安福久美子容疑者（69）は、夫悟さん（69）の高校の同級生だった。悟さんは事件の解決に安堵する一方、妻と容疑者との面識に心当たりはないとし「自分の関係者だったとは…」と