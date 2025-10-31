卓球の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」は30日、男子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）は、同25位の宇田幸矢（協和キリン）と対戦。ゲームカウント3－2で勝利し、2回戦進出を決めた。注目の日本人対決を制した張本智は試合を振り返り、次戦に向けても意気込みを見せた。 ■宇田が強打で奮闘もしのぎ切る 前週の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」で準優勝を