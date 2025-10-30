◇SMBC日本シリーズ第5戦ソフトバンク―阪神（2025年10月30日甲子園）日本シリーズの緊張感の中、ワンバウンドで死球の珍事が起こった。2―2の9回2死走者なしの場面で、岩崎の投じた85キロのチェンジアップがワンバウンドして嶺井のお尻付近に当たった。球審がゆっくり嶺井に一塁を指示。緊迫した雰囲気の中で息を殺していたスタンドも思わず吹き出す珍場面となった。