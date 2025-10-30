5年ぶりの日本一…球団が発表した超高級グッズソフトバンクは30日、甲子園で行われた阪神との「SMBC日本シリーズ2025」第5戦に逆転勝ちし、5年ぶり12度目となる日本一に輝いた。直後、球団は優勝記念グッズ販売を発表。球団史上最高額となる1億2000万円のグッズも発表された。3勝1敗で迎えたこの日、2点を追う8回1死一塁で柳田悠岐外野手が石井大智投手から起死回生の同点2ラン。延長11回には野村勇内野手が決勝ソロを放ち、試