比婆山の麓にある庄原市西城町の「ひろしま県民の森」周辺で木々が色づき始めています。比婆山の紅葉は、残暑が長引いた影響で例年より一週間ほど遅れ、11月上旬から見頃を迎えそうです。【2025年10月30日放送】