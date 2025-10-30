クリーク・アンド・リバー社がこの日の取引終了後、２６年２月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表した。毎年２月末日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、子会社である高橋書店の商品（カレンダー・手帳など）を贈呈する。 出所：MINKABU PRESS