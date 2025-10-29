ワールドシリーズは2勝2敗【MLB】Bジェイズ 6ー2 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦に2-6で敗れた。シリーズ成績は2勝2敗のタイ。大谷翔平投手は7回途中4失点と粘投したものの、チームには明白な課題が垣間見えている。米放送局「FOXスポーツ」は苦しむ“4人衆”を指摘した。24日（同25日）から開幕したワールドシリーズは