中日の育成・井上剣也投手が２９日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸３００万円でサインした（金額は推定）。初めて契約更改に臨んだ井上は「課題の制球力という部分に向き合ってきた。（１０月のみやざき）フェニックスリーグでは、ゾーンに集められていたので、成長かなと思います」と、うなずいた。井上は、鹿児島実高から育成ドラフト２位で加入。１年目の今季は、ウエスタン・リー