剣道部の顧問だった教諭の男が練習中に生徒を突き飛ばすなどして重傷を負わせたとして、逮捕されました。男は「指導の一環だった」などと容疑を一部否認しています。きょう送検された茨城県桜川市の中学校教諭・谷中達也容疑者（37）は、おととし10月、当時、剣道部の顧問だった桜川市立桃山学園義務教育学校で部活の指導中、中学1年の男子生徒を突き飛ばすなどして重傷を負わせた疑いがもたれています。市の教育委員会などにより