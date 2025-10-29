韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は28日午後、アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議が開催される慶尚北道慶州（キョンサンブクド・キョンジュ）に到着した。この日、外部日程を別途入れず、李大統領はAPEC首脳会議を前に最終準備に集中した。1泊2日の東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議出席を終え、マレーシア・クアラルンプールから前夜遅くに帰国した李大統領は、この日公式の外部活動を行わず、参謀陣から報告を受けな