2025年10月26日、韓国メディア・韓国経済によると、鬱陵（ウルルン）島への国内旅行にかかる費用は「ぼったくり料金」だとの声が上がっている。関連業界によると、最近、鬱陵郡庁ホームページの掲示板に「中国旅行の3倍の価格」とのタイトルで書き込みがあった。「鬱陵島2泊3日の旅費が1人100万ウォン以上かかった。いくら物価高でも、ソウルの繁華街の賃貸料より高いということがあるだろうか」と訴える内容だったという。投稿者