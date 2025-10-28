ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 安倍晋三元首相が演説中に銃撃された事件、最大の争点は量刑 安倍晋三 世界平和統一家庭連合（旧統一教会） 読売新聞オンライン 安倍晋三元首相が演説中に銃撃された事件、最大の争点は量刑 2025年10月28日 23時24分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 安倍晋三元首相が2022年に奈良県奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件 45歳被告は28日の初公判で、「全て事実です」と起訴事実を認めた 最大の争点は量刑で、旧統一教会が動機にどの程度影響したかが焦点となる 記事を読む おすすめ記事 へずまりゅう氏 山上被告初公判の傍聴券当選「どのくらい反省しているのか」 2025年10月28日 14時29分 韓国・旧統一教会総裁側が否認 前政権の不正資金事件準備手続き 2025年10月27日 12時32分 ヤクルト 「満場一致」で“ブンブン丸2世”創価大・立石の1位確実 池山新監督がクジ引き「右手で」 2025年10月23日 5時13分 へずまりゅう氏「山上、真実を言えよ」安倍元首相銃撃事件初公判を傍聴 パイプ銃実験映像「怖かった」 2025年10月28日 18時24分 安倍元首相銃撃、28日初公判 量刑、教団の影響どう判断 2025年10月27日 16時30分