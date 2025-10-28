news every.¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¡ØÇã½Õ¤Ð¤é¤¹¡Ù°ø±ï¤Ä¤±¡ÈË½¹Ô¡É¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡þ¡þ¡þº£·î15Æü¡¢¶¯ÅðÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï21ºÐ¤ÎÈ¬ÅÄÎ°ÌïÍÆµ¿¼Ô¤éÃË½÷8¿Í¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·2·î¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤ÎJR¿·Âçµ×ÊÝ±Ø¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢50Âå¤Î³°¹ñ¿ÍÃËÀ­¤«¤é¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½110Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË½÷8¿Í¤Ï¡¢¿·½É¡¦²Î