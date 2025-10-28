トランプ大統領はアメリカの原子力空母ジョージ・ワシントン上で行った演説で、高市首相にトヨタ自動車が全米各地に工場を建設し、総額はおよそ1兆5000億円を超えると伝えられたと述べました。トランプ大統領「首相からトヨタが全米各地に自動車工場を建設し、その総額は100億ドルを超えると聞いた。トヨタだ、トヨタを買うんだ」トランプ大統領はこのように述べ、トヨタ自動車が全米各地に自動車工場を建設し、総額は100億ドル＝