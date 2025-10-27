ＢＩＰＲＯＧＹに注目したい。同社は大日本印刷系の情報システム大手で、旧日本ユニシスが２２年に社名変更している。第１四半期（４～６月）の連結営業利益は前年同期比３０．３％増の８５億６９００万円と好調だった。一般企業のＩＴ基盤構築などデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要が堅調なほか、金融機関の営業店向け業務支援システムなどが伸びている。２６年３月期の連結営業利益は前期比９．