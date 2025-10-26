ジャーナリストの田原総一朗氏（91）が26日、自身のX（旧ツイッター）に動画を投稿し、BS朝日「激論！クロスファイア」（日曜後6・00）での発言について改めて謝罪した。20秒の動画で「先週放送の『激論！クロスファイア』で不適切な発言をしたことを謝罪致します。高市総理、そして視聴者の皆様、関係者の皆様、本当に申し訳ありませんでした」と語り、頭を下げた。田原氏は同番組の19日放送で、選択的夫婦別姓に対して否定