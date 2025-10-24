大分県内の大学に通う留学生らが日ごろ感じていることを日本語で発表するコンテストが24日、大分市で開かれました。 【写真を見る】日本語スピーチコンテスト留学生らが日頃感じた思いを発表大分 この大会は、国際交流の促進などを目的に大分市の楊志館高校が毎年開催しています。 今年はアメリカや韓国など8か国から来た県内の大学・専門学校の留学生や外国語教員ら12人が出場しました。 テーマは「日本の文