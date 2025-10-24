¸¶½É¤Î¿Íµ¤¥«¥Õ¥§¡ØFORU¡Ù¤«¤é¡¢½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¿·ºî¡ÖDOLCE PANINI¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ê¤ó¤´¤Î¼«²ÈÀ½¥³¥ó¥Ýー¥È¤Ë¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Ñ¥Ëー¥Ë¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä♡ ´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥¯¥êー¥à¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Ïー¥â¥Ëー¤Ï¡¢½©¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¥«¥Õ¥§¹¥¤­¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£ ¤ê¤ó¤´¡ß¥Ð¥Ë¥é¤Î¿·´¶³Ð¡ÖDOLCE PANINI¡× DOLCE