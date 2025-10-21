コンビニやスーパーでも「油そば」などの「汁なし麺」が広がっています。ラーメン店の倒産が相次ぐ中、汁なしの油そば専門店も急増しています。そのワケは、物価高を反映した意外な背景もありました。■多彩な調味料で味変も魅力ラーメン、つけ麺に続く“第3の麺”。上下をひっくり返すように下から大きくかき混ぜ、麺とタレをよくからめるのがおいしい食べ方だということです。“汁なしのラーメン”、「油そば」の専門店によると