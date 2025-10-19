１９日午後７時１０分頃、栃木県足利市五十部町（よべちょう）の渡良瀬川の河川敷に、親子とみられるクマ４頭がいるのを堤防上の道路を通行していた近隣住民が発見し、１１０番した。現場は足利赤十字病院に近く、周辺に住宅街もあることから県警足利署が近隣住民に注意を呼びかけている。同署によると、クマは体長約１メートル５０の１頭と約７０センチの３頭。人が襲われるなどの被害は確認されていないという。